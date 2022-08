Dugongs - das ist ein anderer Name für die Gabelschwanz-Seekühe, die in den Meeren des Indopazifik leben.

In China sind sie jetzt praktisch ausgestorben. Das schreibt ein Forschungsteam in einem Fachjournal, nachdem es Interviews in chinesischen Fischer-Communitys ausgewertet hat. Nur fünf Prozent von fast 800 Befragten berichteten, schon mal einen Dugong gesehen zu haben - meistens lag das aber schon viele Jahre zurück. Nur drei Befragte berichteten von einer Sichtung in den letzten fünf Jahren. Das passt zur Entwicklung bei wissenschaftlichen Beobachtungen, schreiben die Forschenden. Die letzte verifizierte Feldbeobachtung wurde vor 23 Jahren registriert. Deswegen stufen die Forschenden die Gabelschwanz-Seekühe in China jetzt als "funktional ausgestorben" ein.

Dugongs sind Pflanzenfresser und auf Seegraswiesen angewiesen. Die werden durch den Menschen immer stärker zerstört, nicht nur in China. Deswegen gehen die Dugong-Bestände auch in anderen Ländern zurück.