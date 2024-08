Dungeons and Dragons ist ein ziemlich beliebtes Rollenspiel, das von Millionen Menschen weltweit gespielt wird - sowohl persönlich als auch am Computer.

Forschungsergebnisse zeigen, dass das Spiel auch Autistinnen und Autisten helfen kann, besser mit anderen zu interagieren. Nämlich, weil das Spiel ihnen einen sicheren Raum dafür bietet - fern von Herausforderungen im Alltag. Eine Studie dazu hat das Fachmagazin Autism veröffentlicht.

Forschende haben autistische Erwachsene das Spiel über mehrere Wochen spielen lassen. Später wurden sie zu den Effekten auf sie und ihren Alltag befragt.

Viele gaben an, sich in der Spielwelt wohlgefühlt zu haben. Dass sie sich weniger unter Druck gesetzt gefühlt haben als im Alltag - und, dass es ihnen dort leichter fiel, mit anderen zu interagieren.

Manche übernahmen auch Charakterzüge ihrer Rollenspielfigur nach dem Spiel, was ihnen im Alltag mehr Sicherheit gab. Im Allgemeinen gaben die Teilnehmenden an, viel Positives aus dem Spiel in einer anderen Rolle mitgenommen zu haben.