Während wir noch mitten in der Erkältungszeit stecken, fängt auch schon die Pollen-Saison an:

Laut dem Deutschen Wetterdienst vor allem in NRW, im Rhein-Main-Gebiet und am Oberrhein, aber auch in Niedersachsen und dem Saarland. Gerade sind vor allem Haselpollen unterwegs - der erste blühende Strauch wurde beim DWD schon am 10. Dezember gemeldet. Im Westen Deutschlands ist der Flug von Haselpollen damit ungewöhnlich früh losgegangen, hat eine DWD-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur gesagt. In der Osthälfte des Landes hängen die sogenannten Frühblüher dagegen laut ihr noch weiter zurück, da hat die kühlere Luft die Entwicklung gebremst.

Der Start der Pollensaison verschiebt sich durch den Klimawandel seit Jahren immer weiter nach vorne. Als Hauptgrund dafür gilt, dass sich die Pflanzen durch die immer milderen Winter früher entwickeln. Pollen sind die häufigsten Auslöser von allergischen Atemwegserkrankungen.