In Cola, Wein, Gummibärchen und vielen anderen Lebensmitteln ist der Zusatzstoff "Gummi arabicum" drin. Das ist Saft aus Akazienbäumen und der sorgt dafür, dass Flüssigkeiten gut durchmischt sind und dass Süßigkeiten eine gute Form bekommen.

Der Saft kommt allerdings größtenteils aus dem Sudan. Und die Uno sagt, dass Firmen, die Gummi arabicum kaufen, damit den Krieg im Sudan anheizen, der dort schon seit drei Jahren läuft. In einem neuen Uno-Bericht steht, dass die Kriegsparteien mit dem Gummi-Verkauf Geld machen. Wegen des Kriegs kaufen Lebensmittelhersteller ihr Gummi arabicum jetzt tatsächlich auch nicht mehr im Sudan, sondern in anderen Ländern. Aber die Uno sagt, dass es trotzdem weiterhin aus dem Sudan stammt. Kriminelle Gruppen schmuggeln es in Nachbarländer und dort kaufen es dann europäische Firmen. Die Uno sagt, die Hersteller müssten strenger kontrollieren, wo ihr Gummi-Zusatz herkommt. Gekennzeichnet ist der Zusatz in Lebensmitteln mit der Abkürzung E 414.