In vielen Lebensmitteln bei uns ist Gummi arabicum drin. Das ist Saft aus Akazienbäumen und der sorgt dafür, dass Flüssigkeiten gut durchmischt sind und dass Süßigkeiten eine gute Form bekommen.

Was vermutlich Viele aber nicht wissen: Dieser Zusatz heizt den Krieg im Sudan im Nordosten Afrikas an. Das zumindest berichtet der Sender Al-Dschasira, der dazu recherchiert hat. Er meldet, dass früher das meiste Gummi arabicum für den Weltmarkt aus dem Sudan kam. Dann brach dort Krieg aus und seitdem kaufen Deutschland und andere Länder den Zusatzstoff hauptsächlich aus anderen Ländern. Al-Dschasira berichtet allerdings, dass das Gummi aber tatsächlich wohl weiterhin aus dem Sudan stammt. Von dort werde es von kriminellen Gruppen einfach in andere Länder verkauft - und die verkaufen es dann an europäische Lebensmittelhersteller. Das Geld helfe den Kriegsparteien im Sudan, sich zu finanzieren. Fachleute sagen, dass es schwer ist, den Ursprung des Gummis festzustellen. Gekennzeichnet ist es mit der Abkürzung E 414.