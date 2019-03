Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Danach haben dann Städte wie Tokio, Kuala Lumpur (Bild oben) oder Taipeh die Lichter ausgeschaltet.



In Deutschland wollen laut WWF mehr als 300 Städte bei der Earth Hour mitmachen. So sollen zum Beispiel das Brandenburger Tor in Berlin, der Kölner Dom oder die Speicherstadt in Hamburg dunkel werden.