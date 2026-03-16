Forschende unter anderem der kanadischen McMaster University wollte deshalb einen optimalen Krafttainings-Plan aufstellen. Sie haben knapp 140 Studien mit etwa 30.000 Teilnehmenden neu ausgewertet. Ein Ergebnis war: Jede Form von Krafttraining hilft uns, solange wir es regelmäßig machen. Es ist eigentlich egal welches. Regelmäßig heißt: zwei Mal die Woche alle wichtigen Muskelgruppen ansprechen. Um am Ball zu bleiben, hilft am meisten, wenn uns das Training auch Spaß macht. Wer dann eine Routine etabliert hat, kann sich um Details kümmern.

Die Forschenden betonen auch, dass es kein Fitnesstudio braucht. Übungen mit elastischen Bändern, mit dem eigenen Gewicht oder Heimgeräten verbessern genauso die Muskelkraft, ihre Funktion und steigern die Muskelmasse. Nur Leistungssportlerinnen und -sportler brauchen spezialisierte und sportartspezifische Programme.