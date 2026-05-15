Es gilt als Erfolg für queere Menschen in Polen: In der Hauptstadt Warschau ist zum ersten Mal eine Ehe zwischen zwei Männern anerkannt worden.

Geheiratet haben die beiden allerdings nicht in Polen - das ist in dem Land weiterhin nicht möglich - die Ehe wurde 2018 in Berlin geschlossen. Die polnischen Behörden hatten sich danach lange geweigert, die Ehe anzuerkennen. Im März entschied dann auch das Oberste Verwaltungsgericht, dass gleichgeschlechtliche Ehen, die in anderen EU-Ländern geschlossen wurden, auch in Polen anzuerkennen sind. Im November hatte schon der Europäische Gerichtshof die Frage grundsätzlich geklärt.

Der Bürgermeister von Warschau hat jetzt bestätigt, dass die Ehe der beiden Männer offiziell eingetragen wurde. Weitere werden demnach folgen. Bis heute haben knapp zwei Drittel der EU-Mitgliedsstaaten die Ehe für alle eingeführt.