Arbeiten in Vollzeit oder Teilzeit, darüber wird gerade viel diskutiert. Für viele Frauen lohnt es sich laut einer Umfrage gar nicht, mehr zu arbeiten.

Die Bertelsmann-Stiftung hat knapp 3.800 Frauen zwischen 45 und 66 befragen lassen. Davon arbeitete ein Fünftel in Teilzeit.

Von diesen Frauen sagte die Hälfte, dass es sich nicht lohnen würde, ihre Arbeitszeit aufzustocken. Und von den Frauen ohne Lohnarbeit sagte ein Drittel, dass es finanziell nicht sinnvoll ist, sich einen Job zu suchen.

Reform des Splittings gefordert

Ein wichtiger Grund dafür ist laut Umfrage das Ehegattensplitting. Dabei wird das Einkommen beider Ehepartner gemeinsam versteuert - was sich aber nur lohnt, wenn ein Part deutlich weniger verdient - meistens ist das die Frau. Wenn sie mehr arbeitet, wird das Plus beim Verdienst aufgefressen durch einen niedrigeren Steuervorteil.

Die Fachleute bei der Bertelsmann-Stiftung fordern eine Reform des Ehegattensplittings, damit mehr Netto vom Brutto bleibt.

Wenn dadurch mehr Frauen bereit sind, mehr zu arbeiten, könnten im Idealfall 175.000 zusätzliche Vollzeitstellen besetzt werden.