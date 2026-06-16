In Steibis im Oberallgäu wächst der älteste Baum Deutschlands. Die Eibe wird auf 1.100 Jahre geschätzt - Fachleute kennen keinen Baum, der älter ist.

Deshalb soll die Eibe zum Nationalerbe-Baum ausgerufen werden. Das ist eine Initiative der Deutschen Dendrologische Gesellschaft, also vom Fachverband für Gehölzkunde. Als Nationalerbe-Baum soll die Eibe in Zukunft besonders geschützt werden.

Ihr Stamm hat einen Umfang von rund fünf Metern, damit ist sie nicht nur der älteste, sondern auch der dickste Baum Deutschlands. Sie steht auf einer abgelegenen Weide an einem Berghang auf etwa 1.000 Metern Höhe. Bis heute trägt der weibliche Baum sogar Früchte. Laut Fachleuten können Eiben bis zu 2.000 Jahre alt werden.

Die Verwaltung der Region will eine Infotafel und Bänke in der Nähe der Ur-Eibe aufstellen, wünscht sich aber, dass der Baum eher in Ruhe gelassen wird.