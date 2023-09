Raus aus dem Elternhaus - rein in die eigenen vier Wände: In nordeuropäischen Ländern gehen junge Menschen diesen Schritt deutlich früher als in Südeuropa.

Das zeigen Daten von Eurostat für das letzte Jahr. In Finnland, Schweden oder Dänemark waren die Leute im Schnitt jünger als 22. In Spanien, Bulgarien, Griechenland oder der Slowakei zogen sie dagegen durchschnittlich erst mit über 30 bei den Eltern aus. Deutschland liegt mit 23,8 Jahren im jüngeren Mittelfeld. Was in allen europäischen Ländern gleich ist: Frauen verlassen das Elternhaus früher als Männer. In Deutschland schon mit durchschnittlich 23 Jahren. Deutsche Männer ziehen dagegen erst mit 24,5 Jahren aus.