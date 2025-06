Viele Menschen bekommen aufs Handy Push-Nachrichten mit Eilmeldungen oder Breaking News.

Allerdings hat die Zahl dieser Push-Nachrichten pro Tag in den letzten Jahren so zugenommen, dass sich bei einigen Usern eine Art Eilmeldungs-Müdigkeit breit macht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Reuters Institute for the Study of Journalism. Das ist eine Denkfabrik zum Thema Nachrichten von der Uni Oxford. Die Forschenden haben Menschen aus 28 Ländern weltweit zum Thema Eilmeldungen befragt. Dabei sagten 79 Prozent der Befragten, dass sie in einer Durchschnitts-Woche keine Push-Nachrichten aufs Handy bekommen. Allerdings hatte auch fast die Hälfte von ihnen solche Benachrichtigungen aktiv wieder ausgeschaltet - entweder, weil sie zu viele bekommen hatten, oder weil sie sie nicht nützlich fanden.

Die Forschenden sagen, dass Redaktionen genau abwägen müssten, wie viele Push-Nachrichten sie rausschicken, damit sie nicht unfreiwillig dafür sorgen, dass Menschen die Eilmeldungen wieder abbestellen.

Für seinen Digital News Report 2025 (pdf) hat sich das Reuters Institute auch geschaut, wie viele Breaking News bestimmte Medien im Schnitt am Tag rausschicken. Dabei lag tagesschau.de mit 1,9 Push-Nachrichten am unteren Ende der Skala, die BBC mit 8,3 und die New York Times mit 10 weiter oben.