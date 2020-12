Eine Forscherin der britischen Uni Sussex hat bei einer Wissenschaftskonferenz ihre Erkenntnisse dazu vorgestellt. In Experimenten hat sie festgestellt, dass Menschen schneller laufen, die ihre eigenen Schritte in einer höheren Frequenz als Andere hören. Eine höhere Frequenz beim Laufen wird mit leichteren Körpern in Verbindung verbracht. Und auch Geruch hatte einen Einfluss. Bei einem Zitronenduft fühlten sich die Versuchspersonen leichter als bei einem Vanilleduft.

Die Wissenschaftlerin und ihr Team glauben, dass die Erkenntnisse genutzt werden könnten: Um zum Beispiel Menschen zu helfen, die ihren Körper nicht mögen und möglicherweise eine Essstörung haben.