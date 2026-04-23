Enge Supermarktgänge - da macht Einkaufen keinen Spaß. Und gerade eine Maßnahme, mit der Supermärkte ihren Umsatz eigentlich steigern wollen, sorgt so sogar für sinkende Einnahmen.

Ein Marketingforscher von der Uni Innsbruck hat sich bei einem Experiment in einem Supermarkt zwölf Wochen lang angeschaut, welchen Einfluss Verkaufsinseln auf die Kundinnen und Kunden haben - also solche zusätzlichen Warenregale mitten im Gang, die zu Impulskäufen verleiten sollen.

Heraus kam: Ohne die Verkaufsinseln bleiben die Kundinnen und Kunden länger stehen und beschäftigen sich mehr mit den Produkten. So stieg der Umsatz in den Gängen, sobald die Verkaufsinseln weg waren, um mehr als zehn Prozent. Besonders bei Kundinnen und Kunden mit Einkaufswagen zeigte sich der Effekt, da sie dann noch sensibler auf die Enge im Gang reagieren.

Das heißt aber nicht, dass solche Verkaufsinseln grundsätzlich sinnlos sind, sagt der Forscher. Zielgerichtete Platzierungen könnten den Umsatz durchaus steigern. Man sollte es bloß nicht übertreiben. []