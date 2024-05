Eidechsen könnten helfen, Gebäude zu bauen, die besser vor einem Einsturz geschützt sind.

Spanische Forschende haben sich für ihren Ansatz von der sogenannten Autotomie der Eidechsen inspirieren lassen - also ihrer Fähigkeit ihren Schwanz abzuwerfen, wenn sie einem Raubtier entkommen wollen. Dafür haben die Eidechsen am Schwanzansatz eine Bruchebene.

Bruchebene soll Schaden abfangen

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Nature, dass auch bei Gebäuden solche Bruchebenen eingeplant werden sollten. Das würde dafür sorgen, dass bei Beschädigungen nur ein Teil einbricht - und nicht gleich alles in sich zusammenfällt. Das ist bei der heutigen Konstruktionsweise oft der Fall. Die Gebäude werden nämlich so gebaut, dass andere Gebäudeteile den Schaden auffangen. Ist der aber zu groß, fällt alles wie ein Kartenhaus zusammen.

Abgesehen von Modellrechnungen am Computer haben die Forschenden ihren Ansatz auch an einem extra konstruierten Gebäude getestet. Hier gibt es ein Video von dem Versuch. Sie sagen aber, dass mehr Experimente nötig sind, bevor das Prinzip in größerem Maßstab in verschiedenen Gebäudetypen eingesetzt werden kann.