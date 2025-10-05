Sechs Milliarden Tonnen pro Sekunde: So schnell wächst ein Planet, der rund 620 Lichtjahre von uns entfernt ist.

Das zeigen Messungen der Europäischen Sternwarte. Der Planet ist fünf bis zehn Mal so schwer wie Jupiter und er ist ein sogenannter Einzelgänger-Planet. Das heißt, dass er keinen Stern umkreist, sondern frei durchs All schwebt. Aktuell ist dieser Planet in seiner Entstehungsphase. Eine scheibenförmige Wolke aus Gas und Staub umgibt ihn und füttert ihn mit Material. Im Fachmagazin The Astrophysical Journal Letters konnte ein Forschungsteam jetzt zeigen: Sein Wachstum verläuft nicht gleichmäßig. Bei den Messungen im August 2025 wuchs der Planet acht Mal schneller als noch wenige Monate zuvor, das ist die größte Wachstumrate, die man für ein Objekt in Planetengröße je gemessen hat.

Wie Einzelgängerplaneten entstehen, ist noch nicht ganz geklärt. Diese neue Entdeckung ermöglicht den Forschenden einen Blick in ihre frühe Entwicklungsphase.