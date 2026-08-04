Essen mit viel Protein ist gerade voll im Trend, weil es satt macht und beim Muskelaufbau helfen kann.

Dabei ist die Forschungslage, was die gesundheitlichen Auswirkungen angeht, gar nicht so klar. Ein Wissenschaftsteam aus den USA hat rund 350 Studien zu Ernährung mit WENIG Protein neu ausgewertet und schreibt im Fachjournal Cell Press Blue: Vor allem für Menschen, die kaum Sport machen, bringt eine proteinarme Ernährung oft einen besseren Stoffwechsel, weniger Körperfett und einen stabileren Blutzucker.

Das zeigte sich auch bei Tieren - und bei männlichen Tieren verlängert eine eiweißarme Ernährung laut einigen Studien sogar das Leben. Ein Grund dafür: Ein niedriger Protein-Spiegel in der Zelle startet einen Selbstreinigungsprozess, und der schützt vorm Altern.

Wichtig scheint auch, welche Aminosäuren die Proteinzufuhr enthält: Bei den Aminosäuren Isoleucin und Valin gab es einen positiven Effekt, wenn man weniger davon aß, bei der Aminosäure Leucin dagegen nicht.