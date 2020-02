Forschende der Uni Cambridge haben Vögeln dieser beiden Arten Filme gezeigt. In denen ist zu sehen, wie eine Meise ekeliges Futter vorgesetzt bekommt. Das Futter war vorher absichtlich in eine bittere Lösung eingelegt worden. Außerdem war es gut erkennbar mit einem schwarzen Quadrat gekennzeichnet. Die Meise im Film probiert das Futter und reagiert dann angeekelt. Sie wischt sich zum Beispiel den Schnabel am Gefieder ab und schüttelt den Kopf.

Vögel, die den Film gesehen hatten, vermieden danach das gekennzeichnete Ekelfutter eher. Dabei lernten Blaumeisen am besten aus Videos mit einer Blaumeise, Kohlmeisen waren da flexibler und lernten unabhängig von der Meisenart im Film gleich gut. Die Studie dazu ist im Journal of Animal Ecology erschienen.