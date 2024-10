Obwohl die Tiere natürlich nur einen Rüssel haben, nutzen sie ihn bevorzugt entweder mehr mit der rechten Seite oder mit der linken Seite. Und das lässt sich offenbar auch von außen erkennen. Das schreibt ein deutsches Forschungsteam im Fachmagazin Royal Society Open Science.

Die Forschenden sagen, dass erwachsene Elefanten jeweils an der bevorzugten Rüsselseite mehr Falten und längere Schnurrhaare haben als an der anderen. Die Schnurrhaare an der weniger bevorzugten Seite des Rüssels werden offenbar durch häufigeren Kontakt mit dem Boden stärker abgenutzt.



Laut den Forschenden lassen sich Links- und Rechtsrüssler bei den Elefanten vor allem an der Länge der Schnurrhaare erkennen. Der Falten-Effekt am Rüssel sei etwas weniger deutlich, aber sichtbar. Die Forschenden haben für ihre Studie die Rüssel von Asiatischen und Afrikanischen Elefanten untersucht - und zwar sowohl bei toten als auch bei lebenden Tieren.



Warum es bei Elefanten überhaupt Links- und Rechtsrüssler gibt, dazu haben einige der Forschenden schon in einer früheren Studie Erkenntnisse geliefert: Sie vermuten, dass die Vorliebe der Tiere für eine Rüsselseite dadurch befördert wird, dass sie ihre Nahrung seitlich aufnehmen.