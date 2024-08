Ob Schreiben oder Fußball spielen - wir Menschen haben in der Regel eine Seite, mit der wir besser arbeiten können.

Das ist auch bei Säugetieren so. Zum Beispiel gibt es auch bei Elefanten eine Unterteilung in Links- und Rechtsrüssler - vergleichbar mit Links- und Rechtshändern beim Menschen. Warum das so ist, ist bisher noch unklar. Aber: Forschende unter anderem aus Berlin haben jetzt eine Eigenart der Elefanten gefunden, die zu ihrer Links- oder Rechtsrüssligkeit beitragen kann. Die Studie wurde in den Annals of the New York Academy of Sciences veröffentlicht.

Und zwar haben sie herausgefunden, dass bei Elefanten die Schnurrhaare anders angeordnet sind als bei anderen Tieren. Die meisten Säugetiere haben kurze, dichte Schnurrhaare vorne um das Maul herum. An der Seite des Mauls haben sie häufig Längere, wie zum Beispiel Katzen. Bei Elefanten ist das aber genau umgekehrt: Sie haben dichte, kurze Haare an den Seiten und lange in der Mitte. Deshalb schlussfolgern die Forschenden, dass Elefanten ihre Nahrung nicht frontal, sondern seitlich ins Maul schieben - und deshalb auch eine Seite haben, mit der sie besser arbeiten können.