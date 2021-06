Für Elefanten ist ihr Rüssel ein richtiges Universalwerkzeug.

Sie können damit duschen, Sachen tragen, riechen, essen, trinken, Kinder streicheln, trompeten... Forschende aus den USA haben sich jetzt angeschaut, wie die Saugfunktion der Elefantenrüssel funktioniert. Dafür haben sie einen Elefanten aus einem Zoo unter anderem beim Trinken aus einem Becken gefilmt. Die Forschenden fanden heraus: Elefanten können in sehr kurzer Zeit extreme Mengen Wasser aufnehmen - in anderthalb Sekunden waren es 3,7 Liter. Um das zu schaffen, ziehen die Tiere Luft mit einer Geschwindigkeit von 150 Metern pro Sekunde ein. Zum Vergleich: Wenn Menschen niesen, dann wandert Luft mit etwa 4,5 Metern pro Sekunde durch ihre Nase.

Außerdem können Elefanten laut den Forschenden die Muskeln in ihrer Nase gleichzeitig so dehnen, dass sie in der Nasenhöhle bis zu 60 Prozent mehr Platz haben - da geht dann auch genug Wasser für eine Dusche rein.

Die Forschenden hoffen, dass ihre Studie nicht nur hilft, Elefanten besser zu verstehen, sondern auch für Entwickler von Robotern interessant sein könnte.