Wer ein E-Auto fährt, will die Ladepausen gerne möglichst kurz halten. Für den Akku ist das schnelle Laden aber nicht so gut, weil es die Lebensdauer verkürzen kann.

Forschende der TU Chalmers in Schweden haben für dieses Problem jetzt eine Lösung. Sie haben eine Software entwickelt, die mit künstlicher Intelligenz das Schnellladen optimiert. Die KI ändert immer wieder den Stromfluss beim Laden. Das verhindert, dass die Lithiumionen in der Batterie ausfallen und kann ihr Leben so um fast ein Viertel verlängern. Dabei dauert es nicht länger, bis die Batterie voll ist.

Die Forschenden sagen, dass ihr Programm im Prinzip als Softwareupdate auf alle Elektroautos aufgespielt werden könnte. Allerdings funktioniert es bisher erst bei einem Batterietyp, an andere müsste es erst noch angepasst werden.