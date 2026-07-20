Elektroautos haben viele Vorteile. Ein Nachteil ist bisher, dass die Autos ziemlich teuer sind.

Das ändert sich aber gerade - sagt ein Forschungsteam vom Fraunhofer-Institut und des International Council on Clean Transportation. Das Forschungsteam hat Listenpreise aus einer Datenbank des ADAC analysiert - von Elektroautos und vergleichbaren Verbrennermodellen. Ergebnis: Berücksichtigt man die Inflation, dann sind die Preise für Elektroautos in den letzten fünf Jahren fast um ein Fünftel gesunken. Verbrenner wurden dagegen sogar etwas teurer.

Die Forschenden gehen davon aus, dass der Preistrend für Elektroautos anhält, weil zum Beispiel die Batteriepreise gesunken sind. 2030 könnten die Elektroautos dann in Europa genauso teuer sein in der Anschaffung wie Verbrenner.