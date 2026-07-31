Wenn das Smartphone oder die Waschmaschine kaputt ist, kaufen viele oft direkt ein neues Gerät. Denn: Eine Reparatur ist zu teuer, zu umständlich oder gar nicht erst möglich ist. Das soll sich ändern.

Ab heute gilt in Deutschland das sogenannte Recht auf Reparatur. Hersteller müssen viele Elektrogeräte auch noch nach Ablauf der zweijährigen Gewährleistung reparieren - kostenlos oder zu einem angemessenen Preis. Außerdem dürfen sie Reparaturen nicht unnötig erschweren, etwa indem Ersatzteile fehlen oder nur bestimmte Teile verwendet werden dürfen.

Mit den neuen Regeln setzt Deutschland eine EU-Richtlinie um. Ziel ist, dass Elektrogeräte länger genutzt werden und dadurch weniger Elektroschrott entsteht. Verbraucherschützende kritisieren allerdings, dass weiter nicht klar geregelt ist, wie teuer eine Reparatur höchstens sein darf.

Die Verbaucherzentrale NRW schreibt hier nochmal im Überblick zusammen, was neu ist und die Rechte sind.