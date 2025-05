Barbies von früher tragen High Heels und tapsen auf Zehenspitzen durch die Gegend. Das ist heute oft anders. Statt Stöckelschuhen sind bei den Puppen immer öfter Sneaker angesagt. Damit ändert sich auch ihre typische Fußform.

Australische Forscherinnen haben die Puppen untersucht - von der ersten Barbie aus dem Jahr 1959 bis heute. Damit hatten sie fast 3000 Puppen als "Probandinnen". 60 Prozent der neuesten Barbies tragen flache Schuhe, schreibt das Team in der Fachzeitschrift "Plos One". Das liege vor allem daran, dass die Barbies heute "arbeiten", also einen bestimmten Job darstellen.

High Heels gebe es aber immer noch. Die tollsten habe eine Frau im Rollstuhl angehabt, sagt eine der Forscherinnen. Sie findet, dass die Ergebnisse zeigen, wie selbstbestimmt Frauen heute leben können.

Die Forscherin behandelt eigentlich Fehlstellungen an Füßen. Auf die Idee für die Studie kam sie durch den "Barbie"-Film von vor zwei Jahren. Sie empfiehlt, Schuhe für gesunde Füße so oft wie möglich abzuwechseln.