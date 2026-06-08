In Dubai macht gerade wieder das Schicksal einer Frau aus der Herrscherfamilie Schlagzeilen.

Es geht um die Ex-Frau eines Neffens des Herrschers von Dubai - Zeynab Javadli, eine frühere Turnerin aus Aserbaidschan. Sie wurde vor einigen Tagen festgenommen, weil ihr einflussreicher Ex-Mann behauptet, dass sie die gemeinsamen drei Kinder entführt habe. Ein britischer Menschenrechtsanwalt, der sich für sie einsetzt, sagt, dass er über Tage keinen Kontakt zu ihr hatte. Jetzt haben die emiratischen Behörden erklärt, dass sie auf Kaution freigelassen wurde.

Der Streit um die Kinder läuft wohl schon länger. Javadli hat auf Instagram mehrfach Videos mit Hilferufen zu ihrer Situation gepostet. Auch das wird ihr jetzt vorgeworfen. Nach ihrer Scheidung wurde das alleinige Sorgerecht für die drei Töchter offenbar dem Ex-Mann zugesprochen - obwohl sie wohl immer bei ihrer Mutter lebten.

In Dubais Herrscherfamilie gab es mehrfach Skandale um Frauen. Vor ein paar Jahren wollte auch die Tochter des Herrschers fliehen und wurde dann gefangen genommen. Es ist unklar, wo sie jetzt ist.