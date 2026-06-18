Social-Media-Verbote für Kinder und Jugendliche werden viel diskutiert, jetzt hat ein weiteres Land eins beschlossen:

In den Vereinigten Arabischen Emiraten dürfen Kinder bis 14 Jahre keine persönlichen Konten auf Plattformen wie Instagram oder Tiktok haben. Das hat das Kabinett in Abu Dhabi nationalen Medien zufolge heute vereinbart. 15- und 16-jährige können Social-Media nur nutzen, wenn die Inhalte altersgerecht sind, und die Nutzungszeit begrenzt, und Eltern müssen Zugriff auf das Konto haben.

Die Unternehmen haben jetzt ein Jahr Zeit, die Regeln umzusetzen. Die Emirate verlangen eine Altersüberprüfung, die Firmen dürfen Daten von Minderjährigen auch nicht für Werbung nutzen.

Die Emirate folgen damit Ländern wie Australien, Indonesien, Griechenland und der Türkei, die ähnliche Social-Media-Verbote für Minderjährige schon eingeführt oder beschlossen haben.