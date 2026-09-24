Wenn es mehr Unterstützung für rechstextreme Parteien gibt, dann kann das offenbar auch die Verbreitung klimafreundlicher Technologien ausbremsen.

Das zeigen Daten aus einer Analyse von Forschenden unter anderem der Uni Freiburg. Demnach verlangsamt sich mit steigendem Stimmenanteil der AfD die Verbreitung von E-Autos und Solaranlagen. Emissionsarme Technologien sind also in politisch unterschiedlich geprägten Regionen unterschiedlich stark gefragt.

Im Vergleich zwischen Anhängern der AfD und der Grünen werden besonders große Unterschiede bei E-Autos deutlich. Warum E-Autos auch insgesamt stärker politisch polarisieren als Solartechnik, beantwortet die Studie nicht. Eine mögliche Erklärung sehen die Forschenden darin, dass Menschen sich eher mit ihrem Auto identifizieren als mit Solar-Anlagen - und sich darüber auch eher politisch ausdrücken.