Papageien und Raben gelten als schlau, Emus eher als dumm. Jetzt haben Forschende herausgefunden, dass Laufvögel wie Emus schlauer sind als gedacht.

Dafür haben die Wissenschaftler der Universität Bristol Tests mit Emus, Straußen und Nandus gemacht. Die Vögel mussten ein Rad mit einem Loch so drehen, dass sie an Futter kamen, das hinter dem Rad platziert war. Die Strauße haben das nicht hinbekommen. Drei Emus und ein Nandu haben es aber geschafft, in 90 Prozent der Fälle das Rad passend zu drehen. Einer der Nandus löste zweimal den zentralen Bolzen des Rads, um die Aufgabe zu lösen. Als er die Lösung mit dem Drehen entdeckte, nutzt er aber nur noch diese Technik.

Emus und Nandus zählen zu den Urkiefervögeln. Die Beobachtungen zeigen, dass die Strategien der Laufvögel weniger ausgefeilt sind als bei Neukiefervögeln wie Papageien. Die Forschenden schließen aus den Versuchen, dass Vögel im Lauf der Evolution schon früher als gedacht solche Problemlösungstechniken entwickelt haben.