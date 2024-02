Die chronische gynäkologische Krankheit wird mittlerweile deutlich öfter diagnostiziert. Rund eine von 100 Frauen hat im Jahr 2022 die Diagnose bekommen. Das sind fast zwei Drittel mehr als noch zehn Jahre davor.



Regionale Unterschiede

Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland geht davon aus, dass der Anstieg vor allem damit zu erklären ist, dass jetzt mehr Frauen die Erkrankung überhaupt kennen.

Besonders viele Fälle gab es in Niedersachsen und Baden-Württemberg. Die Forschenden schreiben von einem großen Cluster erhöhter Prävalenzwerte in Nordniedersachsen und einem kleineren Cluster in der Region Mittelbaden.