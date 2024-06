Grüner Wasserstoff gilt als ein Energieträger der Zukunft.

Mit klimaneutraler Herstellung - und im besten Fall sogar emissionsfrei. Ob das wirklich gehen kann, hat eine Studie im Fachmagazin Nature Energydurchgerechnet.

Analysiert wurden tausend verschiedene Projekte für grünen Wasserstoff - und dabei auch geschaut, was noch dahinter steht. Also die Produktion von Solaranlagen, Windturbinen, Batterien - und andere mögliche Emissionen, die durch die Transportwege entstehen.

Die Forschenden sagen: Die geringsten Emissionen entstehen bei der Produktion von grünem Wasserstoff an Orten mit viel Wind und Sonne - also zum Beispiel in Südamerika oder Afrika. Allerdings werden die Emissionsvorteile durch lange Transportwege zunichte gemacht, wenn der Wasserstoff zum Beispiel nach Europa transportiert werden muss. Bei kurzen Entfernungen fallen solche Emissionen weniger ins Gewicht, weil Pipelines genutzt werden können.

Das Fazit ist: Grüner Wasserstoff lässt sich nicht völlig emissionsfrei herstellen. Die Forschenden kritisieren, dass Berechnungen, die das behaupten, nicht alle Emissionen einbeziehen, die im Umfeld der Herstellung aber zwangsläufig auch entstehen.