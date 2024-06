Alte Dächer, schlecht gedämmte Fassaden - so sehen immer noch sehr viele Häuser in Deutschland aus. Und das ist ein Problem für den Klimaschutz.

Denn damit Deutschland sein Ziel halten kann, bis 2045 klimaneutral zu werden, müssen gut 17 Millionen Häuser saniert werden. Sie sollen helfen, Energie zu sparen, damit der CO2-Ausstoß in Deutschland sinkt.

Doch Fachleute sagen für den Gebäudesektor: Unter den aktuellen Bedingungen ist das Klimaziel nicht zu schaffen. Das Problem ist der Fachkräftemangel. Laut einem Beratungsunternehmen aus München gibt es nicht genug Handwerker, um in großem Stil Häuser zu sanieren. Gerade bei Dächern und Fassaden ist Deutschland laut den Beratern meilenweit davon entfernt, die Sanierungsziele zu schaffen.

Mehr Handwerker werden gebraucht

Es müsste also massenhaft eingestellt werden im Handwerk, auch weil viele bald in Rente gehen. Eine zusätzliche Möglichkeit ist, die Branche produktiver zu machen, zum Beispiel in dem mehr vorgefertige Teile verwendet werden.

Die Studie kommt von der Beratungsfirma S&B Strategy. Es wurden unter anderem Daten des Umweltbundesamtes, des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, der Deutschen Energie-Agentur sowie von S&B erhobene Daten verwendet.