Um unabhängiger von Energie-Importen zu werden, empfiehlt das Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, sofort die Geothermie in Deutschland auszubauen.

Mit Geothermie ist Erdwärme gemeint. Die Fachleute sagen in einer Studie, dass nur so auch die Klimaziele eingehalten werden können, weil es sich um nachhaltige Energie handelt wie die aus Sonne und Wind. Gleichzeitig müssten die Menschen aber auch ihren Energieverbrauch für Warmwasser und Raumwärme senken - zum Beispiel durch bessere Gebäudedämmung.

Das Leibniz-Institut hatte den Energiebedarf der letzten 12 Jahre in Deutschland analysiert. Erdwärme machte demnach bei Raumwärme und Warmwasser bisher 10 Prozent aus. Laut Prognose sind mit bisherigen Technologien aber auch 42 möglich.

Erdwärme ist die natürlich gespeicherte Energie in der Erde, die über Pumpen an die Oberfläche befördert werden kann. Islanddeckt so schon mehr zwei Drittel des gesamten Energiebedarfs.