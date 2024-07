Nach Einschätzung der Internationalen Energie-Agentur (IEA) dürfte die globale Strom-Produktion aus erneuerbaren Quellen spätestens nächstes Jahr den Kohle-Strom mengenmäßig überholen - zum ersten Mal.

Die Energie-Agentur geht davon aus, dass dann mehr als ein Drittel der weltweiten Strommenge aus erneuerbaren Quellen kommen wird. Unter anderem, weil Solarenergie gerade so stark ausgebaut wird. Dieses Jahr dürfte es der Ausbau aber wohl noch nicht schaffen, die große Kohlestromproduktion vor allem in China und Indien auszugleichen. Diese beiden großen Länder brauchen voraussichtlich wieder mehr Energie - für die Wirtschaft und weil Hitzewellen den Strombedarf für kühlende Klimaanlagen hochschrauben. Letzteres beobachten die Energie-Fachleute auch in vielen anderen Ländern.

Zu Enerneubaren Energien zählen neben Solarkraft auch Wind- und Wasserkraft.