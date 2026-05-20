E-Autos boomen. Weltweit fährt inzwischen jeder vierte Neuwagen elektrisch – und die Nachfrage steigt weiter.

Die Internationale Energieagentur hat Verkaufszahlen für das Jahr 2025 ausgewertet. 60 Prozent der weltweit verkauften E-Autos kamen von chinesischen Herstellern, rund 15 Prozent von europäischen.

Deutschland ist der größte Markt für E-Autos in Europa. Bei uns wurden im letzten Jahr 850.000 neue E-Autos verkauft, ein Rekordwert. Laut Energieagentur liegt das auch daran, dass inzwischen mehr preisgünstigere Modelle verfügbar sind.

2026 werden E-Autos laut Energieagentur vermutlich noch stärker boomen, auch wegen der hohen Ölpreise und der Sperrung der Straße von Hormus. Über die Schiffsroute wird viel Öl in alle Welt transportiert. Die Energieagentur rechnet damit, dass viele Länder auf der Welt noch mehr Kaufprämien und Vergünstigungen für Elektrowagen einführen, damit die Bevölkerung entlastet wird und die nicht mehr so abhängig von Öl aus dem Ausland sind.