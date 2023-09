Überall laufen Pumpen: in der Industrie, im Haushalt und auch in unserem Körper.

Das Herz ist als Pumpe so effektiv, dass ein Forschungsteam aus Österreich das jetzt genauer untersucht hat. Sein Ziel: Pumpen zu bauen, die ähnlich effektiv arbeiten wie das Herz und so deutlich weniger Strom verbrauchen. Bis jetzt arbeiten technische Pumpen nämlich so, dass sie Flüssigkeiten gleichmäßig durch eine Leitung pumpen.

Im Labor haben die Forschenden beobachtet, dass dabei Wirbel entstehen - die sorgen für Widerstand in der Leitung und das kostet am Ende Strom. Wenn die Pumpe dagegen pulsiert, wie das menschliche Herz, passiert das nicht. Während der kurzen Ruhepause zwischen den Pulsen beruhigt sich die Flüssigkeit immer wieder und kommt mit deutlich weniger Widerstand ans Ziel. Laut den Forschenden lässt sich der Stromverbrauch so um knapp zehn Prozent senken.

Zumindest theoretisch - denn erstmal müssten entsprechende Pump-Systeme entwickelt werden. Das Potenzial ist aber groß: Schätzungen zufolge verbrauchen Pumpen weltweit 20 Prozent des gesamtem Stroms.