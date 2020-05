Forschende aus Singapur haben aber herausgefunden, wie sich gerade mithilfe von Schatten Strom erzeugen lässt. In einem Fachmagazin stellen sie einen Schatten-Stromgenerator vor. Der ist so konstruiert, dass sich durch den Beleuchtungskontrast zwischen Licht und Schatten Spannung aufbaut und Strom fließt. Dazu wurden Siliziumplatten mit einer Schicht aus Gold bezogen. Wenn der Generator halb im Licht, halb im Schatten liegt, ist die Stromausbeute laut den Forschenden am besten. So ließ sich eine Spannung von 1,2 Volt erzeugen – genug für eine Uhr.

Die Forschenden sagen, dass sich ihre Technik noch ausbauen lässt. Als nächstes wollen sie einen Ersatz für das relativ teure Gold in ihrem Generator finden.