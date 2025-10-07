Die Solarenergie hat sich inzwischen zum wichtigsten Grundpfeiler der Energiewende entwickelt.

Das unterstreicht eine Studie im Fachblatt Energy and Environment Materials. Die Autoren schreiben, dass die Kosten für Solarstrom so stark gesunken sind, dass er jetzt deutlich billiger ist als Strom aus Kohle oder Gas. In den sonnigsten Ländern koste die Kilowattstunde Solarstrom gerade mal 2 Cent in der Produktion. Und selbst in Ländern wie Großbritannien schlägt Solarenergie den Produktionspreis von fossiler Energie.

Die Studie stellt fest, dass sich die weltweit installierte Solarkapazität seit 2020 auf über 1,5 Terawatt verdoppelt hat. Dazu kommt, dass die Kosten für Batteriespeicher seit 2010 um fast 90 Prozent gefallen sind.

Die größte Herausforderung ist es laut der Autoren aktuell, die großen Mengen Solarstrom in die bestehenden Stromnetze einzuspeisen. Dazu bräuchte es modernere Netze, intelligente Vorhersagen und eine bessere Vernetzung von verschiedenen Regionen.