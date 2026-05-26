Ein Käselaib rollt den Berg herunter - und eine Menge Menschen stürzt hinterher.

Manche stolpern oder fallen - andere verletzen sich auch ernsthaft. Das Käserennen klingt ziemlich verrückt, ist in Brockworth in England aber Tadition. Und jetzt hat diesen englischen Traditionswettbewerb schon zum dritten Mal in Folge ein Deutscher gewonnen - nämlich der 24 Jahre alte Tom Kopke aus München.

Er setzte sich gegen Rekordgewinner Chris Anderson durch, der den Wettbewerb schon 23 mal gewonnen hat. Für den gab es aber trotzdem was zu Feiern, denn beim Kinderrennen setzt sich sein elfjähriger Sohn durch.

