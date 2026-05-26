Manche stolpern oder fallen - andere verletzen sich auch ernsthaft. Das Käserennen klingt ziemlich verrückt, ist in Brockworth in England aber Tadition. Und jetzt hat diesen englischen Traditionswettbewerb schon zum dritten Mal in Folge ein Deutscher gewonnen - nämlich der 24 Jahre alte Tom Kopke aus München.
Er setzte sich gegen Rekordgewinner Chris Anderson durch, der den Wettbewerb schon 23 mal gewonnen hat. Für den gab es aber trotzdem was zu Feiern, denn beim Kinderrennen setzt sich sein elfjähriger Sohn durch.
Geistervertreibung oder Liebesbekundung?
Das Käserennen geht wahrscheinlich auf ein heidnisches Frühlingsfest zurück. Das Käse werfen könnte Wintergeister vertreiben sollen. Aber es gibt auch die Theorie, dass Männer so ihre Liebe zu einer Frau bekunden wollten.
Irgendwann hatte das Spektakel so viel Interesse geweckt, dass tausende Besucher kamen. Das war der Punkt, als die offizielle Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abgeblasen wurde. Jetzt findet das Käserennen nur noch als inoffizieller Wettbewerb statt.