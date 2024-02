Und das machen offenbar seit der Corona-Pandemie mehr Menschen als vorher. Die Nachrichtenagentur PA berichtet über neue Zahlen. Nach denen werden in manchen Regionen doppelt so viele Schülerinnen und Schüler zu Hause unterrichtet wie vor Corona. In der Grafschaft Devon zum Beispiel wurden letzten Sommer mehr als 2000 Kinder zu Hause unterrichtet. Vor Corona waren es gut 1.200. Im Londoner Bezirk Harrow ist die Zahl von rund 70 auf 350 gestiegen.



Fachleute gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen noch höher sind. Denn Eltern in England sind nicht verpflichtet, die Behörden zu informieren, wenn sie ihre Kinder von der Schule nehmen. Mehrere Politiker und Gewerkschaften fordern, dass sich das ändert, damit der Unterricht zu Hause besser kontrolliert werden kann.



In Deutschland ist Unterricht zu Hause grundsätzlich nicht erlaubt. Ausnahmen gibt es für Kinder, die wegen Krankheit nicht zur Schule gehen können.