Die Initiative "Enough" hat für heute zum Frauenstreik aufgerufen.

Einen Tag nach dem Weltfrauentag sollen Teilnehmerinnen ihre bezahlte und unbezahlte Arbeit niederlegen. Den Aufruf unterstützen deutschlandweit mehrere Organisationen. Die Bewegung sagt, dass es ihr darum geht, die oft unsichtbare Arbeit von Frauen sichtbar zu machen und auf Ungleichheiten aufmerksam zu machen.

Gestern am Weltfrauentag waren mehrere zehntausend Menschen auf die Straße gegangen. Eine Kundgebung in Berlin hatte nach Schätzungen der Polizei etwa 27.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.