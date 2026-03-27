Extra nochmal zum Supermarkt gehen, um die Lieblings-Schoki zu kaufen statt die Kekse zu essen, die man noch zu Hause hat?

Sowas ähnliches machen auch Eichhörnchen. Genauer gesagt sind sie bereit, für ihr Lieblingsfutter höher zu klettern. Ein Forschungsteam von der Uni Exeter hat das in Tests mit wilden Grauhörnchen rausgefunden. Es hat den Tieren in unterschiedlicher Höhe verschiedene Snacks angeboten: Kürbiskerne weiter unten und das absolute Lieblingsfutter Mandeln in einer Futterstation weit oben.

Die Forschenden schreiben im Fachjournal Animal Behaviour: Im Schnitt nahmen die Grauhörnchen eher in Kauf, mehr zu klettern, um an das in ihren Augen bessere Futter zu gelangen - auch wenn sie das mehr Energie kostete.

Nur Grauhörnchen, die in der sozialen Hierarchie weiter unten standen, nahmen auch mal die weniger beliebten Kürbiskerne. Die Fachleuten vermuten, dass für sie das Risiko zu groß ist, dass ihnen ein dominanteres Hörnchen die beliebten Mandeln, für die sie so viel mehr Energie verbraucht haben, wieder wegschnappt.