Wer Cannabis konsumiert, macht das oft, um besser entspannen zu können.

Eine Forscherin der Washington State University sagt dagegen: Das könnte auch eine Placebo-Wirkung sein. Mit ihrem Team hat sie untersucht, was genau im Körper passiert, wenn Menschen Cannabis konsumieren. 120 Teilnehmende vapten dafür eine entweder starke Dosis, eine schwächere oder ein Placebo. Alle waren regelmäßige Konsumenten. Während die Teilnehmenden selbst sich deutlich entspannter fühlten, sprach ihr Körper eine andere Sprache. Zwar sank die Konzentration des Stresshormons Cortisol, aber eher nur kurzfristig. Außerdem schlug aber bei vielen der Puls schneller. Und: die Placebo-Vaper nahmen sich selbst ebenfalls als entspannter war.

Das Team sagt: Das passt alles nicht zu einer echten Entspannungsreaktion. Auch wenn man sich dank Cannabis entspannt fühlt, heißt das wohl nicht, dass der Körper es tatsächlich auch ist.