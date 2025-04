Urlaub tut uns gut!

Jetzt bestätigt eine Metaanalyse diese gefühlte Wahrheit - und widerspricht einer älteren Untersuchung. Die hatte nur geringe Effekte auf das Wohlbefinden ausgemacht, die auch schnell wieder verpuffen.

Für die aktuelle Studie im Fachmagazin Applied Psychology wurden die Effekte von 32 Untersuchungen zusammengefasst. Ergebnis: Das Wohlbefinden steigt während des Urlaubs stark an. Nach der Rückkehr sinkt es zwar wieder ab - aber deutlich langsamer als bisher angenommen: In Zahlen gemessen lag der Wert nach drei Wochen immer noch über dem Ausgangspunkt. Bis dieser wieder erreicht ist, vergehen im Schnitt sechs Wochen.

Bei längeren Urlauben war der Erholungseffekt am stärksten. Er fiel dann aber auch umso steiler wieder ab, als es wieder an die Arbeit ging. Am besten können Menschen sich erholen, wenn sie in den Ferien auch körperlich aktiv sind. Auch Aktivitäten mit anderen Menschen zeigen eine Wirkung. Passive Auszeiten entspannen dagegen kaum.