Das Baby vor den Fernseher zu setzen, um es ruhig zu stellen, mag in dem Moment funktionieren - kann auf lange Sicht aber nach hinten losgehen.

Die Kinder zeigen später mit höherer Wahrscheinlichkeit Entwicklungs- und Verhaltensprobleme. Forschende aus den USA haben für ihre Studie Daten von fast 1.500 Babys und Kleinkindern ausgewertet.

Kinder, die mit 12 Monaten schon Zeit vor dem Bildschirm verbrachten, hatten eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, mit knapp drei Jahren Verhaltensauffälligkeiten aufzuweisen: Sie zeigten etwa wenig Interesse an Aktivitäten, suchten nach intensiver Stimulation oder wurden von lauten Geräuschen oder hellem Licht stark überwältigt. Mit 18 und 24 Monaten stieg das Risiko noch weiter an, mit jeder Stunde mehr pro Tag am Bildschirm.

Keine elektronischen Medien für Kinder

Schon vor zehn Jahren schauten in den USA Kinder unter zwei Jahren täglich mehr als drei Stunden auf einen Bildschirm. Empfohlen wird, dass so kleine Kinder gar keine elektronischen Medien nutzen.

Zwischen zwei und fünf Jahren sollte es maximal eine Stunde am Tag sein. In Deutschland liegt die Empfehlung für diese Altersgruppe sogar bei maximal einer halben Stunde täglich.