Moral ist offenbar nicht angeboren.

Bedeutet: Kinder unter zehn Monaten können eine gute Handlung nicht von einer schlechten unterscheiden. Das ist das Ergebnis einer internationalen Studie, die in der Fachzeitschrift Developmental Science veröffentlicht worden ist. Die Frage, ob Moral angeboren ist, wird in der Entwicklungs-Psychologie seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert. Bisher gab es dazu widersprüchliche Befunde. DIE haben jetzt 40 Forschungsteams weltweit noch einmal überprüft - in der bisher größten Untersuchung zu dem Thema.

An der aktuellen Studie nahmen mehr als 1.000 Babys zwischen fünf und zehn Monaten teil. Ihnen wurden unterschiedliche Szenen vorgespielt: Mal halfen Figuren einer anderen, einen Berg hochzukommen - mal schubsten sie diese hinunter. Anschließend sollten die Kinder zwischen den Figuren wählen. Ergebnis: Etwa die Hälfte der Kinder entschied sich für die helfende Figur, die andere Hälfte für die Schubser. Laut den Forschenden zeigt das, dass Babys noch kein Verständnis von Moral haben.