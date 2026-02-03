Ein Team der Uni Zürich schreibt in der Zusammenfassung seiner Langzeitstudie, dass ein Drittel der Jugendlichen seinen Eltern gegenüber körperlich gewalttätig geworden ist. In der Studie wurden mehr als 1.500 junge Menschen aus der Schweiz in der Zeit des Erwachsenwerdens begleitet (11-24 Jahre).

Jeder dritte Jugendliche berichtet, dass er seine Eltern schon einmal geschlagen, getreten oder Gegenstände nach ihnen geworfen hat - oft in der Pubertät, am häufigsten im Alter von 13 Jahren. Eine der beteiligten Forscherinnen sagt, dass es sich dabei meist um Einzelfälle handelt, wenn Konflikte in der Pubertät eskalieren. Nur wenn Gewalt zum Muster werde, sei das besorgniserregend.

Kinder von aggressiven Eltern werden oft selbst aggressiv

Gewalt ist laut Studie kein Phänomen einer bestimmten Gesellschaftsschicht oder -gruppe und auch unabhängig vom Geschlecht. Es zeigt sich aber, dass Kinder von Eltern, die selbst aggressiv sind oder häufig Konflikte mit dem Partner haben, eher zur Gewalt neigen. Kinder, die gelernt haben, auch mit negativen Gefühlen umzugehen und die von ihren Eltern unterstützt werden, sind dagegen seltener aggressiv.