Wir alle wollen doch vor allem eins: gesund alt werden. Und dabei hilft: Kunst.

Zu dem Schluss kommt eine Studie des University Colleges in London. Von über dreieinhalbtausend Teilnehmenden wurden Blutwerte gemessen und Fragebögen ausgewertet. Dabei fiel auf, dass Menschen, die mindestens einmal pro Woche kulturelle Dinge unternehmen oder Kunst anschauen, etwas langsamer altern - etwa vier Prozent. Der Kunstbegriff ist dabei sehr breit gefasst: Lesen, Musik hören, ins Museum gehen, zählt alles dazu. Die Forschenden gehen davon aus, dass das hilft, Stress abzubauen und damit zum Beispiel auch Bluthochdruck und Herzinfarkte vorbeugen kann.

Der Effekt von Kunst scheint ähnlich hoch zu sein, wie wenn Menschen aufhören zu rauchen. Auch regelmäßiger Sport sorgt dafür, dass wir langsamer altern. Laut den Forschenden kommt es beim gesund Altwerden auf eine Mischung an: Nicht nur der Körper muss gefordert werden, sondern auch der Geist - über Emotionen, soziale Beziehungen oder Denkaufgaben.