Wurdet ihr im Winter gezeugt oder im Sommer?

Das kann möglicherweise Auswirkungen auf euren Stoffwechsel und die Aktivität eurer Fettzellen haben. Ein Team der Uni Tokyo beschreibt im Fachmagazin Nature Metabolism ihre Untersuchung dazu. Sie haben Studenten Mitte 20 aufgeteilt, je nachdem, wann sie gezeugt wurden: ob in der eher kälteren Jahreszeit oder in der eher wärmeren Jahreszeit. Danach haben sie geschaut, wie aktiv die braunen Fettzellen bei den Studenten sind. Das sind die Fettzellen, die uns vor Kälte schützen, weil sie Fettsäuren in Wärme umwandeln können. Aktive braune Fettzellen sollen vor Übergewicht und Stoffwechselerkrankungen schützen.

Um die braunen Fettzellen in Schwung zu bringen, wurden die Studenten in ein kaltes Zimmer gesetzt, um dann die Zellaktivität zu messen. Es zeigte sich, dass es in der Gruppe mit den in der kalten Jahreszeit gezeugten Studenten mehr Menschen mit besonders aktiven braunen Fettzellen gab. Die Temperatur während der Schwangerschaft scheint keine Rolle zu spielen - die Forschenden vermuten daher, dass die kalte Jahreszeit Einfluss auf die DNA der Spermien haben könnte.