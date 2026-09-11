Seit einer Woche empfiehlt die Uno eine neue Weltkarte, auf die Größe der Kontinente realistischer dargestellt wird.

Auch Japan gehörte zur großen Mehrheit der Mitgliedsstaaten, die der Resolution für die "Equal-Earth"-Darstellung zugestimmt haben. Änderungen fordert die japanische Regierung allerdings an der Version der Weltkarte, die Länder in verschiedenen Farben zeigt.

Denn auf dieser politischen Karte ist die Inselkette der Kurilen in derselben Farbe wie Russland dargestellt - und damit als zu Russland gehörend. Auf einen Teil der Inseln erhebt allerdings auch Japan Anspruch. Den Konflikt darum gibt es schon seit Jahrzehnten. Japans Regierung findet, dass mit der Karte falsche Vorstellungen über japanische Gebiete und geografische Bezeichnungen verbreitet werden.

Die russische Regierung hat Japans Forderung strikt zurückgewiesen. Sie sei politisch unangemessen, beleidigend und rechtlich unbegründet.